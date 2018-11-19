В Маймаксанском округе организуют ледовые переправы за 5 млн руб.
Соответствующие контракты заключены, и по информации администрации Маймаксанского округа, все маршруты переправ останутся без изменений по сравнению с прошлым годом: дорога пос. 14 лесозавода - пос. Маймаксанского лесного порта (о. Бревенник), переправа пос. 22 и 23 лесозаводов, переправа между 26 и 24 лесозаводами. Также в округе будут работать 2 ледовые дороги, одна из пос. Экономия на Реушеньгу, вторая - в пос. 29 лесозавода.
Глава региона А. Хиле рассказал, что подрядчик уже найден на основании тендера. Он обязуется оборудовать все переправы системой освещения, сходами из дерева, помещениями для дежурных специалистов спасательной службы. Организовывать ледяные дороги начнут после того, как наступят благоприятные погодные условия. Для этого нужна стабильная минусовая температура воздуха на протяжении длительного времени, которая позволит образоваться льду большой толщины, способной выдержать массу автомобиля.
На оборудование пяти переправ будет потрачено около 1 млн рублей на каждую.
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