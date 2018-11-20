В Кировске устраняют последствия урагана

Мурманская область >> Общество >> 20.11.2018

В пресс-службе Кировской администрации сообщили, что управляющие компании, коммунальные службы Кировска в круглосуточном режиме устраняют последствия ураганного ветра, пронесшегося над городом в воскресенье ночью. Уже восстановлены крыши на трех домах, которые частично были снесены ветром - на ул. Парковой и  ул. Олимпийской, в 2 домах процесс восстановления кровли продолжается.

На пр. Ленина в четырехэтажном доме Центра детского творчества Хибины крышу восстановят не раньше 26 ноября. Сейчас поврежденный участок обезопасили, укрыли защитным покрытием, который поможет защитить внутренние помещения от снега, града и ветра.

Ураганный ветер также нанес  существенные повреждения электрическим сетям, в том числе на муниципальных зданиях. Но самые серьезные повреждения понесло здание Дворца культуры, на котором ураган повредил 60 кв. м кровли, обрамления карнизов, архитектурных поясков.

Небольшие повреждения были на зданиях нескольких детсадов, школы и спортшколы. Их починят в ближайшие сутки.





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