"Городскую карту поддержки" пополнили 7 компаний

Проект "Городская карта поддержки" решили поддержать еще 7 компаний. Теперь в нее вошли зубоврачебный кабинет и аптека, которые можно посетить со скидкой. Некоторые из вошедших в проект компаний раньше предоставляли льготы своим клиентам, но руководители решили расширить спектр этих услуг.



Соцпроект "Городская карта поддержки" появился в Мурманске в 2011 г. Имея такую карту, льготные категории граждан могут существенно экономить. Карта дает 5% скидку на определённый ассортимент продуктов питания, лекарств и прочих услуги.



Держателями карты поддержки являются 25 тыс. мурманчан, которым она позволяет покупать по доступным ценам социально-значимые товары. Сейчас около 170 объектов потребительского рынка предоставляют такие услуги. В 2016 г. карта обрела дополнительный функционал и стала не только дисконтной, но и банковской.



В числе компаний, предоставляющих скидки, есть кинотеатры, а список партнеров постоянно пополняется.



Представители семи новичков в торжественной обстановке подписали соглашение с администрацией города. Сегодня "Городская карта поддержки" стала не просто помощью мурманчанам. Войти в состав ее партнеров стало престижно, именно поэтому предприятия и организации сами изъявляют желание стать частью программы, так как видят в этом не только помощь людям, но и возможность стать более узнаваемыми на рынке предоставляемых услуг.



С февраля также увеличился список категорий населения города, которым "Городская карта поддержки" может быть предоставлена. Ее могут получить ветераны труда, почетные доноры, члены семей погибших военнослужащих, сотрудников федеральных органов власти, семьи, где есть дети-сироты, дети, оставшиеся без родительской опеки. Всего под эти категории попадает порядка 15 тыс. человек.