Дорогу Сокол - Вожега отремонтируют за 1,7 млрд руб.

Автомагистраль, соединяющая 3 районных центра Вологодской области, требует приведения в порядок уже в ближайшем будущем. На ее ремонт выделяется около 1,7 млрд руб., которые поэтапно будут поступать до 2021 г.



Губернатор О. Кувшинников провел муниципальный градсовет в Харовске, где и поднял вопрос о ремонте дороги, которая капитально никогда не ремонтировалась.



Опросы социологов говорят о том, что качество автотрассы больше всего тревожит жителей этого региона. Самое плачевное состояние дороги в Харовске и окрестностях.



Федеральная трасса М-8 отремонтирована, идут ремонтные работы на трассе на Сокол. Но этим капремонт дорог не ограничится. В ближайшие 2 года будет приведена в порядок дорога через Харовск и Вожеги. Эти направления самые длинные и востребованные в регионе, поэтому капремонт потребует огромных вложений, которые по предварительным подсчетам обойдутся в 1 млрд 689 млн руб. за 133 км дороги "Сокол-Харовск-Вожега". Источник финансовых поступлений пока не известен, поэтому расходы, скорее всего, разделят между собой бюджеты всех уровней.