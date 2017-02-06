Проблему расселения из аварийного жилья в Коми не решат даже к 2021 г.

В Архангельской области программа расселения из ветхого жилья осуществляется с пробуксовками. Задержки по срокам, стычки с подрядчиками и постоянные выявления сданных в эксплуатацию домов с нарушениями норм безопасности – все это приводит к обострению недовольства населения, которое нуждается в переселении. Недобросовестные подрядчики умудряются сдать жилье, которое уже в первый год эксплуатации можно причислять к аварийному. Особенно эта проблема просматривается в Заполярье, Коми, Поморье, Карелии.



266 тыс. кв. м. аварийного жилья требуют расселения уже до сентября 2017 г., и это только в Архангельской области. Новых квартир ждут 15 тыс. северян, проживающих в 928 аварийных домах. Но это только остро нуждающиеся. В городе 400 домов признаны аварийными, и еще через несколько лет такими можно будет считать еще 900.



В Коми ситуация не лучше. Здесь прокурор С. Бажутов заявил, что всех нуждающихся в жилье не смогут расселить даже к 2021 г., т.е. к столетию республики. Причина ситуации в низкой исполнительской дисциплине, непрофессионализме должностных лиц и отсутствии стратегии реализации программ у всех органов власти. На сегодняшний день в Коми 1 151 дом, признанный аварийным официально. Также есть ряд домов, которые также являются аварийными, но пока ими не признанны.



В Карелии только недавно прошел скандала по причине того, что в квартирах, где люди не прожили еще и года, гуляет ветер, протекают потолки, а на станах растет грибок. Здесь власти нашли возможность предоставить квартиры в новом комфортабельном комплексе "Скандинавия" (Петрозаводск), что помогло решить проблему почти с половиной всех нуждающихся. В итоге к началу текущего года в Карелии новое жилье получили 3 315 жителей.