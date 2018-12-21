Архангельск украсят 700 игрушками ручной работы

К новогоднему украшению Архангельска подключились дети, которые своими руками мастерили новогодние шары для главной площади города.



Украшения ребята делали для конкурса "Украсим елку" вместе в рамках акции "Детская организация "Юность Архангельска" навстречу Новому году!". Конкурс проходил до 14 декабря, а его участниками стали школьники.



300 игрушек украсят новогодние ели на пл. Ленина у горадминистрации, остальные повесят на деревья.



Участники конкурса изготовили елочные игрушки на тему "Арктика". Дети проявили буйство фантазии и делали игрушки из материалов, которые казались совершенно непригодными для декора. При этом приходилось учитывать устойчивость к зимним погодным условиям, делать игрушки так, чтобы они на расклеились под дождем или снегом. В результате, не тратя ни копейки из городской казны, город получил декор в виде белых медведей, северного сияния, сугробов и ледяных гор. Арктические мотивы на игрушках уже радуют горожан знакомыми пейзажами и создают праздничное настроение.