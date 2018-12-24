Карельское правительство решили сэкономить на конфетах для детей

В этом году дети сотрудников ведомств и министерств Карелии не получат новогодние подарки с работы родителей. Правительство решило сэкономить на конфетах и традиционных сладких подарках, которые готовят родители для своих детей. Но в этом году с детьми поступили несправедливо. Как известно, на детях экономить нельзя, особенно во время праздников, даже несмотря на то, что эти дети и так не испытывают недостатка в сладостях. Многие считают, что источник экономии можно было найти и другой, поэтому расценивают порыв сотрудников министерств как показуху.



В Минфине Карелии пока никак не комментируют подобное решение, но ходят слухи, что деньги на подарки просто забыли включить в бюджет и оставили вопрос поздравления детей сотрудников министерств решать профсоюзам.



Экономия на подарках за счет бюджета могла бы быть названа бережным отношением к казне, если бы глава Карелии в 2018 г. уже несколько раз не повышал зарплаты и себе, и своим заместителям. Кстати, повышения ожидаются и в следующем году.