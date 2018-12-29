В Мурманске готовы все ледяные скульптуры и горки

Во всех округах Мурманска готовы ледяные скульптуры, которые уже стали центром притяжения в дни новогодних праздников. Так, на Семеновском озере появился персонаж времен царствования И. Грозного с боярами и стрельцами. Это скульптура "Бояре" в виде селфи-зоны. Юных мурманчан больше привлекает односкатная горка 8 м в высоту в виде крепости с окнами и башнями.



В Первомайском округе дарят хорошее настроение персонажи любимых мультфильмов – Черепаха и Львенок, Чебурашка с крокодилом Геной, Бременские музыканты и Алиса в стране чудес. Для детей от 7 лет установлена трехскатная горка в форме средневекового замка.



На площади гостинично-делового центра "Арктика" установили ледяные фигуры в одном сказочном стиле: "Щелкунчик и Крысиный король", "Щелкунчик и Мари". Здесь горка сделана в форме замка с башнями, шпилями-звездами и окнами.



Все ледяные композиции города подсвечены светодиодами, оформлены художественной резкой. Их будут охранять круглосуточно, особенно объекты, которые еще не достроены.