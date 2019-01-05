Автомобильное сообщество Череповца поздравило детский дом с. Ивановское

Настоящий праздник организовали череповчане, представляющие автомобильное сообщество Smotra.ru детям детдома с. Ивановское Череповецкого района. В этом интернате воспитываются дети с инвалидностью.



Впервые идея помогать этому детскому дому пришла одному из организаторов автосообщества в 2016 году. Тогда же дети впервые получили самые необходимые вещи от Smotra.ru. С того момента помощь детдомовцам стала регулярной. Череповчане привозят детям необходимые вещи, подарки к праздникам, помогают приводить в порядок территорию интерната. В 2018 г. перед Новым годом автолюбители устроили настоящий праздник с Дедом Морозом, Снегурочкой и мешком подарков.



Дети всегда с огромной радостью принимают подарки, и на этот раз они в долгу не остались. Ребята читали стихи и пели песни, чтобы удивить и порадовать новогоднего волшебника. Это был первый визит автолюбителей в интернат в этом году, но не последний. В следующий раз череповчане приедут в детдом весной и сделают там своими силами капитальный ремонт.