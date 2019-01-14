"Тайбола" возвращается в Архангельскую область

И. Кузубов, организатор мероприятия, объявил даты проведения фестиваля, который вновь проведут в Холмогорском районе 12 - 14 июля. Координаты места проведения уточнят в мае. В настоящий момент проведены встречи координаторов проекта в Архангельске и Москве.



Идея фестиваля останется неизменной – гости будут полноправными участниками. Они смогут построить арт-объекты, получить навыки в десятках мастер-классов, от танцев до народных ремесел. Также пройдут конкурсы фан-арта, воздушных змеев и графического дизайна. Организаторы обещают отметить наиболее активных гостей, помочь создать собственные тематические локации. В рамках фестиваля развернется ярмарка и свободная библиотека "Книжный шкаф", а дизайнер А. Злотко презентует коллекцию модной одежды на тему "Тайболы".



Семейное событие предполагает запрещает на политическую и религиозную пропаганду, курение, распитие алкоголя, нарушение зеленого кодекса. На фестивале будут работать охранники и медперсонал. В 2019 г. улучшат и энергообеспечение проекта, что скажется на повышении качества звука на сцене.



Фестиваль "Тайбола" приглашает к сотрудничеству партнеров, спонсоров, единомышленников, которые могут предложить любые позитивные идеи.

