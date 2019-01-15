На улицах Усинска появятся 60 камер наблюдения
За жизнью и безопасностью усинцев будут следить более 60 камер уличного видеонаблюдения.
На сайте госзакупок появился тендер от администрации Усинска, которая ищет подрядчика на предоставление услуг видеосигнала по системе аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".
Стоимость контракта - 2142 тыс. руб. из местного бюджета по муниципальной программе "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения до 2020 г.". Деньги пойдут на закупку и установку 63 камер уличного наблюдения, а зоны видеоконтроля охватят все места массового скопления людей.
Система должна обладать минимальным уровнем сжатия видеоряда, достаточным для распознавания лиц, обеспечивать вывод информации в центр оперуправления ОМВД Усинска. Также техзадания предъявляет требования к показателям качества изображения, покадрового сжатия видео. Материалы системы должны быть годны для идентификационных исследований.
Видеокамеры должны выдерживать температуры от - 45°С до + 50°С, и 98% влажности при +25°С, плотный дождь, густой снегопад, туман, пыль и дым.
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