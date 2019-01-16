Детское кафе хотят увидеть школьники Вологды

Кафе, в котором посетителями являются дети, нарисовала 13-летняя вологжанка. Этим рисунком девочка приняла участие в конкурсе рисунков Губернатора О. Кувшинникова. Глава города отметил, что в новогодние праздники все мечты должны сбыться. По этой причине он объявил конкурс рисунков, на которых дети могли изображать свою мечту. Его решили назвать "Я рисую Вологодчину". Самые яркие и интересные работы, которые покажут Вологодчину будущего, поедут к Деду Морозу.



Конкурс был объявлен накануне Нового года, и сейчас в городе готовятся подвести его итоги. Свое видение будущего Вологды, пейзажи региона, знаменитые вологодские бренды (сливочное масло, кружево, вотчина Деда Мороза) представили около 600 детей в возрасте от 3 до 14 лет. Их разбили на две категории – младшие – от 3 до 6 лет и старшие – от 7 до 14. В каждой определят 3 лучших художников, а об итогах расскажут 22 января.



В конкурсе есть спецноминации, голоса, за которые можно составить на официальном сайте О. Кувшинникова. Победители конкурса пеедут на вотчину к Деду Морозу.