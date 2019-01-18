Медали "За спасение погибавших" получат 4 сотрудника Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ

Мурманская область >> Общество >> 18.01.2019

Президент РФ В. Путин подписал указ о награждении 4 специалистов Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ медалями. Награды получат капитан В. Чевнеров, старпом Г. Душко, механик В. Высоковских, боцман Ф. Хабаров.

Два года назад спасатели Заполярья в условиях урагана, плохой видимости и высоких волн отбуксировали судно "Жемчужина" в порт Мурманск. Спасение судна после аварии длилось 5 дней, и в это время экипаж находился на "Жемчужине". В марте сотрудникам этого же отряда удалось найти и спасти рыбаков, который унесло в Мотовский залив на лодке. Потерпевшие без теплой одежды, воды, при минусовой температуре воздуха находились больше суток, и только профессионализм спасателей позволил рыбакам выжить.

Губернатор Муроаснкой области М. Ковтун не оставила без внимания подвиг спасателей. Она поздравила с награждением госнаградами за решительность и смелость во время спасения людей в экстремальной ситуации. Ковтун пожелала спасателям здоровья, благополучия, успехов в профессии.





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