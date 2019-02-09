25 автобусов пополнят автопарк Вологды в 2019 г.

Губернатор Вологодской области О. Кувшинников сообщил на Градостроительном совете о пополнении городского автопарка. Деньги на это будут выделены из региональной казны.



Власти закупят 25 низкопольных автобусов, придвигающихся на газомоторном топливе. Этот выбор обусловлен экологической составляющей и организацией доступной среды для пассажиров. Машины будут низкопольными, что обеспечит комфорт людям с ОВЗ, с колясками. Один автобус может вместить 109 человек. Масштабное обновление автопарка позволит открыть новые маршруты, улучшив транспортную доступность вологжанам.



25 автобусов обойдутся в 200 млн руб. Они должны прибыть в город в июне.



Развитие автопарка проводится ежегодно. Два года назад в Вологду приехали 30 новых автобусов, в 2018 г. – 30. 10 газомоторных автобусов куплены за счет горбюджета и направлены на самые востребованные маршруты с большим пассажиропотоком. 20 машин введены частными перевозчиками. Газомоторному транспорту отдается предпочтение, поскольку он является частью госпрограммы по улучшению качества транспорта.