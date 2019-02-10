Мэр Воркуты будет оспаривать правила начисления платы за вывоз мусора

Республика Коми >> Общество >> 10.02.2019

Администрация Воркуты платит за ТКО по многим тысячам пустых квартир и учреждений образования, где дети учитываются повторно.

Бюджет города несет огромные траты по оплате коммунальных услуг. Это связано со многими брошенными квартирами, в числе которых 5 тыс. муниципальных. Новые правила расходов на вывоз ТБО усугубляют положение, так как законодательно предусмотрело оплачивать услуги за квартиры, где никто не зарегистрирован и не живет. 

10 млн руб. в год начисляются на такие квартиры в Воркуте. Муниципалитет несет убытки из-за пустующих квартир, поскольку за них приходиться платить из расчета на одного человека. Этот вопрос озвучил на встрече с сенатором Коми Д. Шатохин. Также непонятно, почему тариф на вывоз мусора насчитывают на детей так же, как на взрослых. В школах за них также приходится платить. Мэр Воркуты И. Гурьев считает повторные начисления неправильными. 

На следующей неделе Гурьев встретится с руководителем ТКО "Ухтажилфонд" для разработки более щадящей схемы для Заполярья, как это уже произошло с поселками, которые на 3 месяца от оплаты освободили.





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