"Тропа Ивана Царевича" стала одной из победителей голосования по обустройству городской среды в Карелии

Республика Карелия >> Общество >> 18.02.2019

Проект обустройства парка с велодорожкой "Тропа Ивана Царевича" стал одним из победителей голосования по обустройству по программе "Комфортная городская среда".

В правительстве Карелии рассматривают вопрос о строительстве рядом с "Тропой Ивана Царевича" коррекционной школы-интерната. Она должна находиться рядом с парком "Лягушка" и родником на Древлянке. Для учебного заведения уже выделен участок, а соответствующий приказ направлен из Министерства имущества региона в горадминистрацию. Поскольку площадь участка невелика, есть вероятность, что большую часть парковой зоны отдадут под застройку, и местные жители обеспокоены тем, что зеленый массив будет разрушен.

Территория парка уже стала объектом благоустройства, как победитель проектов благоустройства программы "Комфортная городская среда". Несмотря на то, что работы начнутся только в 2022 г., эту территорию трогать нельзя.

В ближайшее время в мэрии состоятся публичные слушания  по этому вопросу, в которых примет участие глава Карелии А. Парфенчиков.





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