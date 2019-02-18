"Тропа Ивана Царевича" стала одной из победителей голосования по обустройству городской среды в Карелии

Проект обустройства парка с велодорожкой "Тропа Ивана Царевича" стал одним из победителей голосования по обустройству по программе "Комфортная городская среда".



В правительстве Карелии рассматривают вопрос о строительстве рядом с "Тропой Ивана Царевича" коррекционной школы-интерната. Она должна находиться рядом с парком "Лягушка" и родником на Древлянке. Для учебного заведения уже выделен участок, а соответствующий приказ направлен из Министерства имущества региона в горадминистрацию. Поскольку площадь участка невелика, есть вероятность, что большую часть парковой зоны отдадут под застройку, и местные жители обеспокоены тем, что зеленый массив будет разрушен.



Территория парка уже стала объектом благоустройства, как победитель проектов благоустройства программы "Комфортная городская среда". Несмотря на то, что работы начнутся только в 2022 г., эту территорию трогать нельзя.



В ближайшее время в мэрии состоятся публичные слушания по этому вопросу, в которых примет участие глава Карелии А. Парфенчиков.