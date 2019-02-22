Отток населения из Карелии резко сократился

Республика Карелия >> Общество >> 22.02.2019

В 2017 г. города Карелии лишились 1 тыс. жителей, в 2018 г. - 70 человек, что говорит о резком прекращении убывания населения. К сожалению, из сел люди, как уезжали, так и продолжают уезжать, никакие меры по улучшению жизни в селах не помогают.

В целом, население республики становится более городским. За  прошлый год из сел выехали 1250 человек, и 880 из них - в карельские города, а 370 поехали за пределы Карелии. Сохраняется приток сельских жителей только за счет переселенцев из государств СНГ.

Численность населения городов в 2018 г. сократилась на 70 человек. 17374 человека зарегистрировались в городах, 17444  уехали из региона. Основной приток горожан идет из сел, а жители других российских регионов, СНГ, дальнего зарубежья не хотят здесь оставаться.

До 2018 г. наблюдалась устойчивая тенденция роста выходцев из СНГ, но с прошлого года статистика показывает уже отрицательный результат. В 2018 г. 48 человек этой категории Карелия потеряла, в то время как годом ранее количество граждан СНГ увеличилось на 173 человека.





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