Участники мотопробега на снегоходах доставили в пос. Гранитный копию Знамени Победы

Участники мотопробега привезли в бывший пос. Гранитный копию Знамени Победы и посвятили акцию Дню защитника Отечества.



Знамя было передано "Волонтерам Победы" и развернуто в Гранитном, где активисты отдали дань памяти морякам, возложив цветы к мемориалу.



Мотопробег организован Клубом любителей активного отдыха "Энергия" и посвящен 75-летию освобождения российского Заполярья от фашистов.



Напомним, что Гранитный когда-то был поселком на территории Мурманской области. Здесь располагалась военно-морская база Севфлота СССР, а потом России. Она основана 29 февраля 1944 г., а во время ВОв здесь была база торпедных катеров. Во время войны ею командовал капитан первого ранга, дважды герой Советского Союза А. Шабалин. База просуществовала до начала 80-ых годов прошлого века, но потом ее закрыли, а с 29 сентября 2006 г. пришлось ликвидировать за ненадобностью и весь населенный пункт. Закон Мурманской области гласил, что населенный пункт Гранитный упразднен в связи с отсутствием постоянно проживающего населения.