В 1,6 млн руб. обойдется содержание Вечного огня в Архангельске

Архангельская область >> Общество >> 02.03.2019

Глава администрации А. Калинин рассказал, что ежегодно на содержание Вечного огня заключается контракт с поставщиком услуги - филиалом "Архангельскоблгазом". Это единственный поставщик. Стоимость – 1,6 млн руб., в которые включена цена газа (пропан-бутана), транспортировка, обслуживание горелки. Все это делают специалисты. Емкость для газа находится на территории двора по адресу Троицкий проспект, 61, а к горелке газ поступает по подземному трубопроводу.

В этом году администрация Октябрьского округа подписала контракт на содержание газовой установки Вечного огня Монумента Победы на Набережной Северной Двины. Своими силами город проводит чистку звезды - элемента памятника.

В Архангельске Вечный огонь обычно горит без перерывов, поэтому затраты газа большие. Он перестает гореть только в случае форс-мажорных обстоятельств, например, когда случаются акты вандализма, или если требуется провести технические работы. В прошлом году огонь показал всего один раз, в этом году его горелку планируют почистить накануне 9 мая.





Рекомендуем по теме:

1,5 тыс. туристов приедут в Архангельск на круизных лайнерах

В столице Карелии отметили 73-ю годовщину освобождения от фашистской оккупации

Марафон "Гандвик" в Архангельске

Автопробег "Победим вместе" к мемориалу "Высота 168,5" объединил 79 машин

К Дню Победы в Архангельской области приводят в порядок памятники

Карелия отметила 72-летие освобождения от фашистских захватчиков


Презентация сборника рассказов "Северный Плутарх" состоялась в Ухте

В Ненецком округе объявлен конкурс грантов для социально ориентированных НКО

На поддержку оленеводства НАО планируется направить 244,8 млн руб.

В Ухте все школы закрыты на карантин

XIII лыжный фестиваль на "Лямпиада" пройдет в Коми

Киевлянин Денис Шафриков стал чемпионом первого WPT Russia

"Звездочка" пытается отсудить у Минобороны 6,8 млрд руб.
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета