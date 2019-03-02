В 1,6 млн руб. обойдется содержание Вечного огня в Архангельске

Глава администрации А. Калинин рассказал, что ежегодно на содержание Вечного огня заключается контракт с поставщиком услуги - филиалом "Архангельскоблгазом". Это единственный поставщик. Стоимость – 1,6 млн руб., в которые включена цена газа (пропан-бутана), транспортировка, обслуживание горелки. Все это делают специалисты. Емкость для газа находится на территории двора по адресу Троицкий проспект, 61, а к горелке газ поступает по подземному трубопроводу.



В этом году администрация Октябрьского округа подписала контракт на содержание газовой установки Вечного огня Монумента Победы на Набережной Северной Двины. Своими силами город проводит чистку звезды - элемента памятника.



В Архангельске Вечный огонь обычно горит без перерывов, поэтому затраты газа большие. Он перестает гореть только в случае форс-мажорных обстоятельств, например, когда случаются акты вандализма, или если требуется провести технические работы. В прошлом году огонь показал всего один раз, в этом году его горелку планируют почистить накануне 9 мая.