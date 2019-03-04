В Череповце стартовали сборы юнармейцев

На сборах участники демонстрируют свои спортивные навыки - стреляют, бегают, ходят по канату и собирают автоматы.



В Череповце начались зимние сборы юнармейцев. Ребятам предстояло пройти много разных испытаний, к чему они оказались готовы. Они преодолевали полосу препятствий длиной 250 м, бежали 100 м, стреляли по мишени, шли по канату и снова бежали. В старте приняли участие 10 команд ребят, каждый из которых хотел победить. Для этого они долго готовились, выбирали тактику, так, чтобы каждый смог проявить себя в том, что у него лучше получается.



После испытаний юнармейцы ели кашу, приготовленную в полевой кухне - военные угощали юнармейцев гречкой с тушенкой и горячим чаем. После этого ребятам показали как собирать/разбирать автомат Калашникова и мастер-класс, в котором можно было испытать свои силы в этом деле.



Многие участники соревнований уже являются юнармейцами, но некоторые только готовятся к этому. Школьникам важно осознавать, что они помогают стране, поэтому в будущем они хотят стать военными, пойти в правоохранительные органы.