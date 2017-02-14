Жители "Варавино-Фактория" пытаются сохранить сквер Грачева
Участок земли у сквера в Архангельске стал территорией раздора. Местные жители округа "Варавино-Фактория" не хотят жить по соседству с многоэтажной, которая здесь должна быть построена по проекту. Застройщик успокаивает их тем, что дом будет построен грамотно, с установкой детской площадки и елкой на Новый год.
Сквер Грачева для округа "Варавино-Фактория" – любимое место отдыха, так как здесь есть карусели, горки, отличная инфраструктура для прогулок с детьми. Сюда часто приезжают с детьми из других районов. Люди не хотят что-то менять в своей устоявшейся жизни.
Согласно проекта, против которого выступают местные жители, при строительстве многоэтажного дома часть сквера пришлось бы уничтожить. По этой причине проект не был принят с первого раза и отправлен на доработку. Застройщик внес исправления, и вопрос снова на повестке дня.
И. Годзиш, глава администрации Архангельска, предложил сделать 3D модель будущего дома и прилегающей территории, чтобы люди могли наглядно увидеть, что им предлагают. Заказчик застройки заинтересован в том, чтобы его дом был построен, а для этого нужно доказать людям, что ландшафт он не испортит.
Но строители пошли другим путем – они отказалась от строительства изначально планируемого объекта. Теперь они предлагают дом на 40 квартир обещают декоративные ограждения, чтобы территорию не начали занимать под стихийную парковку. Тень на соседние дома многоэтажка давать не будет. В этом застройщик уверен. Он готов и дальше идти на компромиссы, чтобы новым домом люди остались довольны. Но при этом он не понимает, как можно отказываться о строительства жилого дома в городе, где ощущается острая необходимость в квартирном фонде. Если компромисс не будет найден, владелец участка продаст его, и не факт, что новый будет таким же сговорчивым.
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