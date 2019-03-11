Конкурс "Гонки Картонки" прошел в Мурманске
Инициатором проведения конкурса стал телеканал ТВ-21. Состязания в спусках по льду собрали не только желающих поучаствовать, но и зрителей. В качестве призов победителям были обещаны денежные призы и самовары.
Мероприятие провели в рамках празднования масленицы. В нем могли участвовать команды с необычными средствами спуска с ледяной горки. Чемпионами "Гонок Картонок" стала команда Prodetal, второе место досталось "СнегириНеГири", "бронза" - "Спартаку". Приз зрительских симпатий получила команда "Фантазеры", а награду за самые креативные санки - "Скользкие ватрушки".
Выбрать лучших было непросто среди обилия креативных средств передвижения, среди которых были русские печи и корабли, сконструированные своими руками. Этот процесс много времени не занял, но принес удовольствие создателям. Мероприятие показало, как северяне могут творчески веселиться зимой. Особенно мероприятию радовались дети, которым разрешили сфотографироваться с санями и даже покататься на некоторых из них с горки после конкурса.
Рекомендуем по теме:
Педагоги Мурманска сдали ЕГЭ
9 тыс. жителей НАО купили в 2018 г. авиабилеты по льготным ценам
К Северному завозу-2019 готовятся в НАО
В Мурманске прошел международный турнир по юкигассен
IT-форум "Современные информационные технологии: для государства и общества" пройдет в Вологде 5-6 апреля
В Верещагинской библиотеке открылась фотовыставка "Уникальный стиль жизни деревни Аинокура"
Жители Белого Озера активно включились в сбор батареек