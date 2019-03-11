Конкурс "Гонки Картонки" прошел в Мурманске

Мурманская область >> Общество >> 11.03.2019

Инициатором проведения конкурса стал телеканал ТВ-21. Состязания в спусках по льду собрали не только желающих поучаствовать, но и зрителей. В качестве призов победителям были обещаны денежные призы и самовары.

Мероприятие провели в рамках празднования масленицы. В нем могли участвовать команды с необычными средствами спуска с ледяной горки. Чемпионами "Гонок Картонок" стала команда Prodetal, второе место досталось "СнегириНеГири", "бронза" - "Спартаку". Приз зрительских симпатий получила команда "Фантазеры", а награду за самые креативные санки - "Скользкие ватрушки".

Выбрать лучших было непросто среди обилия креативных средств передвижения, среди которых были русские печи и корабли, сконструированные своими руками. Этот процесс много времени не занял, но принес удовольствие создателям. Мероприятие показало, как северяне могут творчески веселиться зимой. Особенно мероприятию радовались дети, которым разрешили сфотографироваться с санями и даже покататься на некоторых из них с горки после конкурса.





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