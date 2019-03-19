Прокурор обязал власти Сыктывкара привести в порядок 1 км дорожного покрытия

После неоднократных жалоб от местных жителей прокуратура города провела проверку по ул. Громова и ул. Папанина, где территория проезжей части находится в ненадлежащем состоянии. На участках обнаружены многочисленные выбоины, просадки, а это несоблюдение законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения.



Выявленные нарушения прокурор предал в суд. В иске содержалась просьба обязать администрацию Сыктывкара обеспечить безопасность эксплуатации проезжей части и провести ремонт и замену полотна дороги. Суд иск удовлетворил в полном объеме. Теперь горадминистация обязана привести в порядок дорогу в соответствии с ГОСТ до сентября 2019 г. Решение не вступило в законную силу.



Местные жители недоумевают, почему нужно было доводить дело до суда, если администрация обязана была сделать эту работу, так как это входит в ее обязанности. По отношению к местным жителям это неуважительно, и по отношению к городу тоже, поскольку люди, которые обязаны заботиться о других, показали полное равнодушие.