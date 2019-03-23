Переезд из аварийного жилья в Кеми не всегда находит поддержку среди расселяемых
На встрече штаба ОНФ с руководством Карелии общественники адресовали главе республики сигнал от жительницы Кеми, которая имеет право на новую квартиру по программе расселения аварийных домов. В старой коммунальной квартире она жила с асоциальными соседями. Они имели долги по коммунальным услугам. Женщина установила в своей комнате ванну, счетчики, и теперь отказывается переезжать в новый дом, поскольку ее соседями будут те же самые люди.
Кемлянка неоднократно обращалась к властям всех уровней, но местная власть вместо того чтобы помочь, подала на нее в суд, а на следующей неделе женщине придется покинуть старое жилье.
Законный способ исправить ситуацию - договор с управляющей компанией о том, чтобы в рассрочку женщине провели приборы учета коммунальных услуг в ее комнату. В ближайшее время в Кемь приедут поехать члены ОНФ, сотрудники Госкомитета по строительному надзору, а глава Минстроя республики присоединится к поездке.
Проблема нуждается в решении на законодательном уровне, о чем завил глава Карелии. А. Парфенчиков.
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