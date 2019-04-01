А. Чибис посетил Долину Уюта

Губернатор Мурманской области А. Чибис трудовые выходные провел в Долине Уюта, где проходил лыжный марафон. На соревнований губернатор болел за северян, делал селфи со всеми желающими, а после марафона пригласил спортсменов к дискуссии о поддержке спорта и физкультуры.



Мурманская область создана для того, чтобы сделать ее центром экстремальных видов спорта. Это могло бы стать основой стратегии развития, и туристической в том числе.



После соревнований А. Чибис обсудил кризис фонд капремонта региона с представителями ответственных структур.



О том, как работает этот фонд, видно на улицах всех городов в Мурманской области. До среды губернатор дал время подготовить план действий, направленных на улучшение ситуации. Также он отметил, что плановый ремонт дорог будет находиться под жесточайшим контролем властей, а информация о всех действиях и денежных тратах будет открыта для местных жителей. Они смогут самостоятельно контролировать качество ремонта и сообщать о недостатках в ответственные структуры.