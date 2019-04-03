Икону святой блаженной Матроны Московской привезли в Вологду

Вологодская область >> Общество >> 03.04.2019

Святая блаженная Матрона Московская - одна из почитаемых русских святых, родившаяся слепой и получившая дар помогать людям в раннем возрасте. Она считается заступником молящих, передает просьбы Всевышнему.

В Вологду икону Матроны доставили из Покровского монастыря (Москва) в пятый раз. Она будет доступна в храме Константина и Елены, а прихожане могут ей помолиться до 15 апреля.

Икона святой известна своими чудодейственными способностями. Так, в прошлом году волгожанка, прикованная к постели переломом шейки бедра, смогла выздороветь, и в этом ей помогли молитвы. Как известно, подобные травмы в пожилом возрасте редко излечиваются. В этом году женщина пришла помолиться святой сама.

Поклониться мощам приходят молодые мамы с детьми, пожилые люди, и у каждого свои просьбы, не связанные с материальными благами. Есть среди них и те, кто верят в святую Матрону и даже ездят в Москву, чтобы ей помолиться. Они утверждают, что их желания осуществляются, поэтому с каждым годом увидеть мощи святой в Вологде приходят все больше прихожан.





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