В НАО пересчитают птиц
Мониторинг выполнят до конца года. Исполнителем станет рабочая группа по гусеобразным Северной Евразии.
В Департаменте природных ресурсов НАО пояснили, что научная некоммерческая организация - единственный участник тендера. Его заявка соответствует требованиям конкурса, поэтому контракт будет заключен именно с ним на 2,4 млн руб.
Специалисты проведут учет охотничьих видов водоплавающих птиц на территории доступных охотничьих угодий в 2 этапа (1-й - до 15 августа, 2-й - до 10 декабря). Полевые работы охватят площади 173 тыс. км2, в том числе с авиаучетом продолжительностью 80 часов и маршрутами от 8 тыс. км.
Район выполнения работ находится в границах самого мощного пролетного пути — Беломорско-Балтийского. Десятки тысяч водоплавающих птиц мигрирует над его территорией.
Комплексное изучение потенциала района является приоритетной задачей эффективного сохранения и эксплуатации биоресурсов в НАО, России, странах ареала.
17 видов птиц станут объектами мониторинга: гуменник, свиязь, белолобый гусь, черная казарка, шилохвость, кряква, широконоска, гоголь, чирок-свистунок, морская чернеть, морянка, луток, синьга, средний крохаль.
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