В Петрозаводске на набережной Варкауса планируют строить коттеджи

На набережной Варкауса построят коттеджи. Раньше эта территория выполняла общественное назначение.



Мэрия города решила сделать зону жилзастройки на набережной Варкауса. Здесь хотят разбить парк на участке 8 соток. Часть территории уйдет под коттеджи.



Е. Фролов, главный архитектор Петрозаводска 2014 - 2017 гг., рассказал, что архитекторы и раньше предлагали использовать эту землю для общественных пространств. Но на этой территории построить коттеджи и минигостиницы по стандартам невозможно.



Участок, о котором идет речь, находится недалеко от здания батутного центра. На кадастровой карте он проходит как место для отелей, что позволяет начать строительство в рекреационной зоне. Но так как по стандартам построить здесь отели нельзя, возникает вопрос, ради чего такое нарушение? Для отдыха горожан эта территория рассматривается как второстепенная задача. И, скорее всего, коттеджи будут использоваться частникам.



Администрация Петрозаводска сообщила, что большая часть этой территории является частной собственностью со статусом рекреационной зоны, т. е. строить на ней гостиницы можно, но только после публичных слушаний и одобрения Петросовета.