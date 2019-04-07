В Петрозаводске на набережной Варкауса планируют строить коттеджи

Республика Карелия >> Общество >> 07.04.2019

На набережной Варкауса построят коттеджи. Раньше эта территория выполняла общественное назначение.

Мэрия города решила сделать зону жилзастройки на набережной Варкауса. Здесь хотят разбить парк на участке 8 соток. Часть территории уйдет под коттеджи.

Е. Фролов, главный архитектор Петрозаводска 2014 - 2017 гг., рассказал, что архитекторы и раньше предлагали использовать эту землю для общественных пространств. Но на этой территории построить коттеджи и минигостиницы по стандартам невозможно.

Участок, о котором идет речь, находится недалеко от здания батутного центра. На кадастровой карте он проходит как место для отелей, что позволяет начать строительство в рекреационной зоне. Но так как по стандартам построить здесь отели нельзя, возникает вопрос, ради чего такое нарушение? Для отдыха горожан эта территория рассматривается как второстепенная задача. И, скорее всего, коттеджи будут использоваться частникам.

Администрация Петрозаводска сообщила, что большая часть этой территории является частной собственностью со статусом рекреационной зоны, т. е. строить на ней гостиницы можно, но только после публичных слушаний и одобрения Петросовета.


Рекомендуем по теме:

Базу отдыха "Лукоморье" под Архангельском выставили на продажу за 150 млн руб.

Набережную Тотьмы проектируют французские архитекторы

Дорожную карту Петрозаводска ожидают изменения

Росгосцирк передаст свою землю в собственность Архангельской области

Стильный променад появится у архангельского Дворца детского и юношеского творчества

В Архангельске создается зона отдыха


9 марта в Нарьян-Маре пройдут ежегодные соревнования по кроссу на снегоходах

"Кенозерский букет" представил картины московских художников Щербининых

Выставка "Иконы Каргополья. Возрождение" открылась в Архангельске

80-летие отметила станция переливания крови Архангельска

С Всемирной универсиады в Красноярске А. Терентьев привез первую золотую медаль для НАО

В Мурманске возрождают семейную форму образования

Туманным воздухом Мончегорска займется "Гринпис"
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета