В Карелии УФАС аннулировало итоги тендера на строительство аэропорта в Петрозаводске

Члены комиссии только 1 заявку признали соответствующей требованиям аукциона по строительству аэровокзала Петрозаводска. По этой причине тендер признали несостоявшимся.



Напомним, что речь идет о здании аэропорта за 817,9 млн руб.



Конкурс с ограниченным участием оказался неудачным, и это поставило под вопрос план возведения объекта к лету 2020 г. В тендере участвовали 3 строительные фирмы: "Строй Групп", "Магистраль", "Компакт". Первая отвечала за выбор поставщика - это спецкомпания "Государственный заказ".



Комиссия рассмотрела документы заявителей, признав единогласно соответствующей требованиям только заявку "Строй Групп". "Магистраль" требованиям заказчика не подходила, поэтому было принято решение ее отвергнуть. Документация "Компакт" также вызвала споры. 4 члена комиссии документ отклонили, но 3 были за разрешение компании принять участие в аукционе.



Напомним, что по законодательству России, если решение комиссии не оспорят, заказчик обязан заключить контракт с компанией, подошедшей под критерии отбора больше остальных.