Подведены итоги конкурсного отбора инновационных социальных проектов
Фонд поддержки детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, подвел итог конкурсного отбора социальных инновационных проектов.
В перечень попали 16 проектов, среди которых проект Мончегорского дома-интерната "Радость общения" для умственно отсталых детей, направленный на выработку коммуникативных навыков детей с тяжелыми нарушениями развития, с использованием средств дополнительной и альтернативной коммуникации. Проект получил 1,33 млн руб. на реализацию.
Напомним, что конкурс проводится по программе "Право быть равным". В нем могли принять участие психоневралгические интернаты, дома-интернаты для умственно отсталых детей, детские стационарные отделения, другие учреждения системы соцзащиты. Всего поступило 49 заявок 42 субъектов РФ.
Каждый проект рассматривала комиссия в составе экспертов Центра лечебной педагогики, НПЦ реабилитации инвалидов им. Л. Швецовой, Национального медисследовательского центра им. В. Сербского и Федерального центра медико-социальной экспертизы Министерства труда России.
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