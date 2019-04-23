В НАО идет строительство мостового перехода через реку Лая

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 23.04.2019

Строительство 3-го участка дороги Нарьян-Мар – Усинск продолжается. На этапе строительства моста через р. Лая выполняется установка шпунтовых ограждений и свай. Работы выполняет компания "Комистроймост", протяженность сооружения - 108,4 м. Земляное полотно на участке полностью отсыпано, завозятся материалы, идет заготовка щебня, песчано-гравийной смеси для дорожной одежды, проводятся укрепительные работы водопропускных труб.

Протяженность 3-го участка дороги Нарьян-Мар – Усинск - 15 км с проектной шириной 6 м. Скорость движения на дороге составит 80 км/час. Строительство третьего участка ляжет на плечи "Усинского ДРСУ".

Напомним, что трасса Нарьян-Мар – Усинск - крупнейший инфраструктурный проектов НАО. С 2019 г. он реализуется по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги НАО".

НАО полностью отрезан от федеральных дорог, поэтому для решения проблемы строят трассу Сыктывкар – Нарьян-Мар, а Усинск – Нарьян-Мар – это ее часть. Строительство началось в 1991 г., возобновилось в 2014 г.





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