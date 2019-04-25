26 мая начнется строительство дороги к с. Ненокса

Архангельская область >> Общество >> 25.04.2019

На строительство дороги понадобится 423,7 млн руб., из которых муниципалитет выделил 14,4 млн руб., облбюджет – 245,5 млн руб., федеральная казна – 163,9 млн руб.

По причине разрушения ледового полотна движение транспорта по автозимнику к с. Ненокса от трассы Северодвинск – Онега закрыто. В этом году начнется строительство дороги для круглогодичного использования, которым будет заниматься "Севзапдорстрой". Подрядчик начнет работу 26 мая.

В весеннее-осенний период автомобильное движение на трассе ограничат. Новая трасса будет покрыта щебеночно-гравийной смесью, на участках над ручьями - асфальтобетоном. Длина объекта - 12 км. Работы пройдут в 2 этапа. 4,6 км будут построены в этом сезоне, 7,2 км – в 2020 г.

Необходимость дороги обсуждалась давно, но вопрос упирался в финансирование. Деньги решили собрать со всех уровней бюджета, и большую часть выделил областной бюджет. Новая трасса упростит процесс передвижения в зимнее время, когда большинство машин пользуется зимниками. Летом такая возможность отпадает, поэтому дорога в обход занимает гораздо больше времени.





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