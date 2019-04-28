В Череповце выбрали Студентов года

Вологодская область >> Общество >> 28.04.2019

В атмосфере смены эпох в городе прошел финал конкурса "Студент года", который Череповецкий госуниверситет проводит в 15-й раз.

К. Сушинский стал участником во второй раз, и если на первом курсе ему немного не хватило до победы, то в этот раз он решил взять свое и победил. Сам конкурс не был для него трудным, но подготовка заняла очень много времени.

Мероприятие проходило во Дворце культуры Металлургов, куда пришли родители, друзья и близкие финалистов. Юбилейный конкурс организаторы посвятили течению времени, остановить которое нельзя, но можно запомнить лучшие моменты, поэтому в визитке конкурсанты рассказали о том, чем собираются гордиться в будущем. Жюри также оценило проектную работу участников, для которой студенты разработали десяток полезных идей и реализовали их, сделав окружающий мир лучше.

Заслуженные награды в итоге получили К. Сушинский и Я. Боиштяну, ставшие студентом и студенткой года. Также были определены победители в номинациях "Лучшее портфолио", "Социальный проект", "Творческий номер".





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