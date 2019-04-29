В Мурманске отметили 370 лет со дня создания пожарной охраны России

Мурманская область >> Общество >> 29.04.2019

В честь 370-летия пожарной службы на центральной площади Мурманска прошли показательные выступления огнеборцев и выставка пожарной техники.

Профессиональный праздник пожарники отметят завтра, но парад техники решили провести в выходной день. В честь круглой даты работников службы и ветеранов поздравил губернатор Мурманской области А. Чибис.

Для спасателей этот юбилей двойной, поскольку 100 лет со дня основания пожарной службы на Кольском полуострове также празднуют в этом году. В честь этого события была отчеканена медаль "100 лет пожарной охране Мурмана". Ее будут вручать спасателям за отличное выполнение своих профессиональных обязанностей.

Во время празднования состоялись показательные выступления пожарников, которые ликвидировали последствия инсценированного ДТП. Они разрезали автомобили, чтобы вытащить пострадавших. Также зрители увидели, как спасатели работают во время пожаров в квартирах. На территории центральной площади была организована выставка раритетных и новейших образцов оборудования и пожарной техники. Зрители могли все увидеть, пощупать и послушать рассказы пожарников о своей работе. В конце мероприятия все спецмашины проехали торжественным парадом по улицам города.





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