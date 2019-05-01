Ветеринарии Вологодской области получили легковые автомобили

Замгубернатора Вологодской области М. Глазков вручил представителям ветеринарных организаций региона ключи от легковых автомобилей. Новые машины отправились в Харовский, Кирилловский, Тотемский, Вашкинский, Чагодощенский районы.



По решению правительства Вологодской области и по поручению губернатора О. Кувшинникова в бюджет на этот год заложены средства на покупку легковых авто для райуправлений ветеринарии. Обновлять автопарк ветстанций нужно во всех районах, чтобы инспекторы и врачи выполняли свою работу оперативно в случае возникновения заболеваний и для ухода и надзора за сельскохозяйственными и домашними животными.



Замена строго автотранспорта позволит ветеринарам в короткие сроки проводить профилактические мероприятия по ликвидации особо опасных заболеваний, осуществлять контроль за эпизоотическим, ветеринарно-санитарным благополучием региона.



В мае за счет региональной казны запланирована покупка 2 автомобилей повышенной проходимости "УАЗ" и "Лада", оснащенные дезинфекционной установкой.