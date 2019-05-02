"Молодые лидеры Поморья" приняли участие в "Весенней недели добра"

Архангельская область >> Общество >> 02.05.2019

Участники конкурса реализовали небольшие благотворительные проекты.

Работая над своими небольшими инициативами в рамках "Весенней недели добра", юные активисты закрыли третий этап проекта "Молодые лидеры Поморья". Заявки на участие подал в этом году 231 человек. К заочному тестированию осталось 225 человек. 101 участник набрал необходимое количество баллов и был допущен к участию в доброй акции.

На "Весенней неделе добра" люди помогали пожилым, организовывали для детей праздники, благотворительные акции для приютов животных и многое другое. Проекты не обязательно должны были быть масштабными, но обязательно несущими пользу обществу и добро людям, более других нуждающимся в помощи.

На оценку жюри конкурса участники подготовили презентационные видеоролики о проектах. Например, П. Корзунов с волонтерами посетил Приморский центр соцобслуживания.

Итоги этого этапа будут подведены 6 мая, а наиболее отличившимся в "Весенней неделе добра" присудят преимущество в очном этапе конкурса. Он состоится в мае.





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