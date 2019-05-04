В Архангельске наградили лучшего автора письма солдату

В Архангельске состоялось награждение призеров и победителя конкурса, посвященного Победе в ВОв. Мероприятие состоялось в Центре патриотического воспитания "Патриот".



В конкурсе "Письмо солдату" и областном этапе российского юнармейского соревнования "Есть такая профессия – Родину защищать" участвовало около 200 человек. Написанные участниками письма были посвящены 74-й годовщине Победы в ВОв. Лучшим среди 200 писем оказалось письмо А. Пушкова, курсанта отряда "Феникс" военно-патриотического центра "Вымпел" облотделения "БОЕВОЕ БРАТСТВО". Поскольку церемония награждения проходила в месте, откуда призывники отбывают на место службы, лучшие письма солдатам отправятся в разные уголки региона по воинским частям.



В этих письмах ребята постарались написать то, что считали самым важным для людей, находящихся на фронте. Они пытались морально поддержать солдат, рассказать, что их ждут и всячески поддерживают дома, показать, что им есть ради чего сражаться и ради чего жить. Это самая лучшая настройка на победу и поднятие боевого духа фронтовиков.