В Архангельске люди до сих пор живут в деревянных бараках 30-ых годов

Архангельская область >> Общество >> 26.02.2017

Известный блогер И. Варламов продемонстрировал в красках, в каких условиях живут люди в районе Первых Пятилеток Архангельска. У многих это вызывает шок, потому что в таких условиях жили 50-60 лет назад, а с тех пор цивилизация ушла далеко вперед, но не в Архангельске.

Практически в деревянных барках живут сотни людей. Запах гниющего дерева, сырость вокруг, грязь по колено, болото и зловонный запах плесени – все это люди видят каждый день. Власти города, которые обязаны были предоставить им жилье еще лет десть назад, до сих пор этого не сделали.

Бараки, в которых живут люди, построены в 30-х годах прошлого века. У случайных прохожих они вызывают шок, а местные жители уже привыкли к таким условиям жизни. Немногие смогли найти возможность и средства на переезд в другое место, но большая часть обитателей бараков – люди пожилые, не имеющие других средств существования, кроме своих маленьких пенсий.

Городские власти рапортуют каждый год, что постепенно решают проблему переселения из ветхих и аварийных домов, но в городе оно идет очень медленными темпами, и жители бараков просто могут не дожить до получения новой квартиры, потому что внутри помещений проваливающиеся полы, протекающие крыши и грибок.

На общение жители идут с большой неохотой, потому что стесняются своих условий существования. Мало кто из них добился компенсации от государства за свои условия жизни. Кто-то выиграл в суде и получил новое жилье, но большинству суд не по карману.

Мэр Архангельска В. Павленко во всем обвиняет Фонд содействия реформированию ЖКХ, который провалил программу переселения. Эта корпорация, по мнению градоначальника, виновата в том, что нет желающих строить новые жилые дома для переселенцев. На это из областного и городского бюджета выделено 3 млрд руб.

20 тыс. человек в Архангельске проживают в нечеловеческих условиях, но в ближайшее время планируется переселить только 5 тыс. человек.






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