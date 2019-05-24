Борьба с нелегальной игорной деятельностью в Архангельске

Субъекты РФ активизировали работу по пресечению нелегальных азартных игр на территориях, не относящихся к утвержденным федеральным правительством официальным игорным зонам. В Архангельске и Архангельской области эта работа ведется властями региона совместно с представителями правоохранительных органов и общественных организаций. Такое взаимодействие позволяет доводить резонансные дела до рассмотрения в суде и вынесения приговоров.



В настоящее время в Ломоносовский районный суд Архангельска передано дело об организации сети нелегальных игровых залов в областном центре и расположенном неподалеку городе Новодвинске. Салоны с видеослотами и другими азартными играми действовали под вывеской букмекерской конторы более года с февраля 2017-го по март 2018-го. Пополнить счет можно было наличными, а вывести выигрыши – на карту. Это привлекало посетителей.



Организаторами прибыльного бизнеса стали двое мужчин и две женщины. Долгое время им удавалось скрывать от правоохранителей основную статью доходов своего предприятия.



По оценке следствия, ежемесячная прибыль залов игровых автоматов могла достигать 1 млн рублей. В общей сложности обвиняемые смогли заработать на любви гемблеров к денежным ставкам более 13 млн рублей. Суду предстоит определить степень участия каждого из подельников в организации азартного бизнеса. В случае признания вины подсудимым грозят реальные сроки лишения свободы и крупные денежные штрафы.



В конце 2018 года до обвинительного приговора в суде было доведено дело о покровительстве незаконным игорным заведениям со стороны сотрудников полиции. На скамье подсудимых оказалось шестеро представителей УМВД России по Архангельской области. По версии следствия, полицейские брали взятки от организаторов нелегальных игровых салонов и закрывали глаза на их работу в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске. Такое покровительство продолжалось более 5 лет до 2014 года. За это время злоупотребляющие служебным положением сотрудники полиции получили от владельцев залов игровых автоматов более 8 млн рублей.



Долгое время сотрудники прокуратуры не могли довести до суда дело о взяточниках в погонах, а добившись рассмотрения дела по существу проиграли процесс в районном суде. Однако апелляционный суд второй инстанции удовлетворил иск прокуратуры и постановил взыскать с подсудимых всю сумму взяток в доход государства.



Доведение резонансных дел о подпольных игорных заведениях до суда нередко происходит под давлением общественности. Точно также при помощи общественных активистов правоохранительные органы нередко узнают о точках размещения игровых автоматов в Архангельске и близлежащих городах. Сообщения о работе салонов с видеослотами поступают на горячую линию или выкладываются в виде роликов в социальных сетях, после чего эти заведения попадают в фокус внимания представителей полиции.