В Апатитах состоялись торжества, посвященные Дню химика

Архангельская область >> Общество >> 26.05.2019

К химпрому имеют отношение много жителей, работающих в "ФосАгро", ученых Кольского научного центра РАН.

Гостей от имени главы региона А. Чибиса поздравила замгубернатора О. Кузнецова, отметив ежедневный труд  крупнейшего и старейшего предприятия области. АО "Апатит" в этом году отмечает 90-летие, и его труд внес огромный вклад в развитие региона. Компания является передовой по части модернизации, реализации соцпрограмм.

На площади прошел концерт с участием самодеятельных и профессиональных коллективов и исполнителей.

Торжества прошли и в Бийске, где ради празднования пришлось перекрыть движение транспорта на ул. Разина, Социалистической, Ленинградской. Именно недалеко от этого участка находится Дворец культуры и спорта олеумного завода, являющийся в последние годы центром празднования  Дня химика. Здесь, в зале ДКиС, прошла официальная часть праздника, а на площади перед ДК - развлекательная программа.

Справка. Профессиональный праздник трудящихся нефтехимической и химической промышленности традиционно отмечается в последнее воскресенье мая, в этом году - 26 мая.





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