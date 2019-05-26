В Апатитах состоялись торжества, посвященные Дню химика

К химпрому имеют отношение много жителей, работающих в "ФосАгро", ученых Кольского научного центра РАН.



Гостей от имени главы региона А. Чибиса поздравила замгубернатора О. Кузнецова, отметив ежедневный труд крупнейшего и старейшего предприятия области. АО "Апатит" в этом году отмечает 90-летие, и его труд внес огромный вклад в развитие региона. Компания является передовой по части модернизации, реализации соцпрограмм.



На площади прошел концерт с участием самодеятельных и профессиональных коллективов и исполнителей.



Торжества прошли и в Бийске, где ради празднования пришлось перекрыть движение транспорта на ул. Разина, Социалистической, Ленинградской. Именно недалеко от этого участка находится Дворец культуры и спорта олеумного завода, являющийся в последние годы центром празднования Дня химика. Здесь, в зале ДКиС, прошла официальная часть праздника, а на площади перед ДК - развлекательная программа.



Справка. Профессиональный праздник трудящихся нефтехимической и химической промышленности традиционно отмечается в последнее воскресенье мая, в этом году - 26 мая.