Концепции развития городских пространств разработают для каждого города Мурманской области

Губернатор региона А. Чибис после встречи с группой архитекторов и урбанистов сообщил, что в регионе запущена подготовка проектов концепции городских пространств в каждом городе.



Представители лучших архитектурных бюро России, их местные коллеги, студенты и общественные активисты предложили немало идей, и часть из них будет воплощаться в этом году. Решения планируют принимать совместно с местным населением, при участии местных архитекторов. Творческая молодежь должна быть вовлечена в работу, потому что первый этап показал, что именно у нее много талантливых предложений.



Напомним, что в Мурманскую область приехали специалисты, посетившие не только столицу Заполярья, но и Апатиты, Оленегорск, Кировск. Вместе со студентами арктического университета, где работает программа "Креативный город", были одобрены некоторые предложения по обустройству городов. Одной из масштабных задумок стала связь между всеми вышеназванными городами одним туристическим маршрутом, который даст возможность увидеть уникальную специфику каждого населенного пункта.