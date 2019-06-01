В Мурманской области открыли музей выброшенных вещей

Мурманская область >> Общество >> 01.06.2019

Экотехнопарк получил новую точку притяжения людей - музей выброшенных вещей. Здесь собраны необычные артефакты и просто интересные вещи, которые часто  попадают на линию мусоросортировочного комплекса на полигоне ТКО.

В музее есть семейные альбомы со снимками 19 века, бюсты классиков, книги, фотоаппараты СССР, трости, паспорта, раритетные виниловые пластинки, кубинские сигары, награды, трудовые книжки и аттестаты, детские кубики и всевозможные документы. Эти предметы выбрасывают жильцы, заезжающие в квартиру. Они стараются избавиться от ненужных вещей, хлама, который не представляет для них ценности.

Для посетителей музея проводятся экскурсии, призванные нести экологическое просвещение в массы, пропагандировать бережное отношение к окружающему миру. Для студентов и школьников проводятся не только экскурсии, но и профориентационные мероприятия. По сути, музей стал очередным поводом привлечь внимание к экологической проблеме региона, хотя прямого отношения к экологии экспозиция музея не имеет.





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