В Мурманской области открыли музей выброшенных вещей

Экотехнопарк получил новую точку притяжения людей - музей выброшенных вещей. Здесь собраны необычные артефакты и просто интересные вещи, которые часто попадают на линию мусоросортировочного комплекса на полигоне ТКО.



В музее есть семейные альбомы со снимками 19 века, бюсты классиков, книги, фотоаппараты СССР, трости, паспорта, раритетные виниловые пластинки, кубинские сигары, награды, трудовые книжки и аттестаты, детские кубики и всевозможные документы. Эти предметы выбрасывают жильцы, заезжающие в квартиру. Они стараются избавиться от ненужных вещей, хлама, который не представляет для них ценности.



Для посетителей музея проводятся экскурсии, призванные нести экологическое просвещение в массы, пропагандировать бережное отношение к окружающему миру. Для студентов и школьников проводятся не только экскурсии, но и профориентационные мероприятия. По сути, музей стал очередным поводом привлечь внимание к экологической проблеме региона, хотя прямого отношения к экологии экспозиция музея не имеет.