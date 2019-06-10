В Петрозаводске обустраивают парк Удега

Специалисты обновляют пешеходные дорожки, устанавливают новые урны, скамейки, детское оборудование для игровых площадок, сцену. Стоимость работ - 1,6 млн руб. Жители района Птицефабрики собрали на эти цели 200 тысяч руб.



Контракт на работы заключен с "КарелСтройУправлением". Их нужно выполнить до конца июля. Сами жители района сделают цветники, будут следить за сохранностью объектов зеленой зоны, а также организуют праздник в честь открытия парка.



Напомним, что все работы проводят в рамках программы поддержки местной инициативы. Это программа предусматривает сбор средств населением на какую-то выбранную цель. Собранная сумма дополняется средствами из горбюджета, а работы проводятся силами волонтеров, местных жителей и нанятой подрядной организации. Инициативы населения могут быть разными, от строительства дорог до установления освещения на определенных улицах. Это позволяет собирать и использовать деньги строго по назначению и контролировать свои расходы. Парк Удега был выбран одной из инициатив населения.