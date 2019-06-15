В столице Коми начались работы по ремонту асфальтового покрытия

В Сыктывкаре приступили к ремонту асфальта на дорогах. По плану города в благоустройстве нуждаются подъездные пути у нескольким большим учреждениям здравоохранения.



За лето благоустроят 3 подъезда к внутрибольничным дворам и больницам. Будут отремонтированы дороги к городской больнице №1, больнице Эжвинского района, больнице в Красном Затоне. Сейчас подъездные пути находятся в плохом состоянии, а зимой дороги находятся в опасном для здоровья пациентов состоянии, так как на них увеличивается риск поучить травмы о падений.



На работу по ремонту Министерство здравоохранения Коми выделило 26,8 млн руб. Проект включает капремонт асфальта, восстановление бордюрных камней, благоустройство парковок и тротуаров. Ожидается и расширение уже имеющихся дорог.



Проект направлен на обеспечение доступности для пациентов лечебных учреждений Сыктывкара. Сначала будут отремонтированы дороги и подъездные пути к приемным отделениям самых крупных объектов здравоохранения, которые планируют завершить к августу.