Ледокол "Михаил Сомов" вернулся с экспедиции "Трансарктика-2019"

Второй этап научной экспедиции "Трансарктика-2019" завершился. Судно вернулось в Архангельск, выполнив все поставленные задачи.



Начальник экспедиции О. Балакина рассказала, что хорошая погода и условия во льдах позволили добраться до острова Виктория и Земли Франца-Иосифа. Маршрут проходил по акваториям Баренцева и Белого морей, вдоль побережья Новой Земли, северной и юго-западной частями Земли Франца-Иосифа.



В этом году на Баренцевом море была теплая зима, поэтому толщина льда оказалась небольшой, поэтому ледоколу не составило труда его пройти.



Ученые провели исследования, совершили вертолетные вылеты вдоль кромки льда и на острова Гукера и Хейса. Во время исследования океанологических разрезов зафиксирована особенность гидрологии Баренцева моря - теплые атлантические воды, идущие с запада Нордкапским течением. 88% его тепла расходуется именно в Баренцевом море.



В экспедиции велось круглосуточное наблюдение за животным миром, в результате чего удалось увидеть 32 вида птиц, 12 видов млекопитающих.