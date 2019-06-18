Ледокол "Михаил Сомов" вернулся с экспедиции "Трансарктика-2019"

Архангельская область >> Общество >> 18.06.2019

Второй этап научной экспедиции "Трансарктика-2019" завершился. Судно вернулось в Архангельск, выполнив все поставленные задачи.

Начальник экспедиции О. Балакина рассказала, что хорошая погода и условия во льдах позволили добраться до острова Виктория и Земли Франца-Иосифа. Маршрут проходил по акваториям Баренцева и Белого морей, вдоль побережья Новой Земли, северной и юго-западной частями Земли Франца-Иосифа.

В этом году на Баренцевом море была теплая зима, поэтому толщина льда оказалась небольшой, поэтому ледоколу не составило труда его пройти.

Ученые провели исследования, совершили вертолетные вылеты вдоль кромки льда и на острова Гукера и Хейса. Во время исследования океанологических разрезов зафиксирована особенность гидрологии Баренцева моря - теплые атлантические воды, идущие с запада Нордкапским течением. 88% его тепла расходуется именно в Баренцевом море.

В экспедиции велось круглосуточное наблюдение за животным миром, в результате чего удалось увидеть 32 вида птиц, 12 видов млекопитающих.





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