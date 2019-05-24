Подрядчик из Подмосковья сорвал сроки озеленения Череповца

Качество работ, выполненных компанией "АгроРост", было раскритиковано мэром Череповца.



Победителем тендера на выполнение работ по озеленению города стала подмосковная компания "АгроРост". Она получила 16 млн руб., на которые должна была провести ряд мероприятий до 21 июня. Но сроки оказались сорванными.



По плану нужно было высадить 390 тыс. цветов: на клумбах, в ящиках у дорог, в вазонах, вертикальных конструкциях, но всего этого череповчане не увидели. Где-то работы даже не начинали, где-то растения погибли, что озеленители списывают на слишком жаркую погоду.

Гендиреткор подрядной компании Б. Зенков не отказывается озеленять город, но только когда погода наладится и обещает все посадки закончить к 1 июля. Пока ни один акт о посадке цветов так и не подписан. Выставлено 22 претензии по ящикам и клумбам.



В настоящий момент ситуация такова, что если подрядчик не выполнит свою работу с нуля, он нарушит условия договора, а значит, денег не получит и еще заплатит пеню за нарушение графика работ. Организация в Череповце работает впервые. С ней может быть расторгнут договор, а компания будет включена в реестр недобросовестных.