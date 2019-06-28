Поднятие уровня воды в реке Айюва серьезно повредило пешеходный мост у Керки

Республика Коми >> Общество >> 28.06.2019

В Сосногорском районе пришлось перекрыть пешеходный мост, который сильно пострадал после поднятия уровня воды в реке Айюва. Для безопасности переход закрыли в мае, и о сих пор никто не заминается его восстановлением.

Местные жители не ждут скоро ремонта, и на свой страх и риск все равно ходят по деревянному мосту, где отсутствует часть досок. Каждый такой переход - это риск сломать конечности, сорваться в воду и утонуть.

В администрации Сосногорска поясняют, что подвесной мост через реку подвергается нагрузкам каждый год, а большая вода смывает его центральные пролеты. Этот год исключением не стал. После спада воды в поселок приезжали специалисты для обследования мостовой конструкции. Акт и смета составлены, а соответствующий запрос коммерческих предложений сделан.

Но подрядчики с опытом работы на мосту, выходить на конкурс не спешат. Они считают, что нужна оценка экспертов, так как не уверены, что мост подлежит ремонту. Управление ЖКХ ищет экспертную организацию, которая может дать такое заключение. Если мост будет признан требующим ремонта, в июле объявят тендер по выбору подрядчика для ремонта.

Река Айюва разделяет поселок Керки на 2 части. 43 человек постоянно живут за рекой, и для них единственный способ выбраться - железнодорожный мост в 2 км.





Рекомендуем по теме:

Пешеходный Красный мост в Вологде реконструируют только за счет горбюджета

Стометровый металлический мост НАО вошел в "библиотеку лучших практик" РФ

Северодвинский мост закроют на ремонт

До 2021 г. в НАО запланирован капремонт двух мостов

Мост через Логмозерский пролив сдали в эксплуатацию

Специалисты завершили реставрационные мероприятия на Каменном мосту Вологды


1,6 млрд руб. получит нацпроект "Здравоохранение" в Коми

На сыктывкарской "Велоночи" разыграют 5 велосипедов

На поддержку фермерства Ненецкий округ получит 23,85 млн руб.

Прокуратура запретила массово собираться на пл. Ленина в Архангельске

Концепции развития городских пространств разработают для каждого города Мурманской области

Ретропоезд начал курсировать между Сортавалой и горным парком "Рускеала"

Почему не стоит делать ставки на любимую команду
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета