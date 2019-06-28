Поднятие уровня воды в реке Айюва серьезно повредило пешеходный мост у Керки

В Сосногорском районе пришлось перекрыть пешеходный мост, который сильно пострадал после поднятия уровня воды в реке Айюва. Для безопасности переход закрыли в мае, и о сих пор никто не заминается его восстановлением.



Местные жители не ждут скоро ремонта, и на свой страх и риск все равно ходят по деревянному мосту, где отсутствует часть досок. Каждый такой переход - это риск сломать конечности, сорваться в воду и утонуть.



В администрации Сосногорска поясняют, что подвесной мост через реку подвергается нагрузкам каждый год, а большая вода смывает его центральные пролеты. Этот год исключением не стал. После спада воды в поселок приезжали специалисты для обследования мостовой конструкции. Акт и смета составлены, а соответствующий запрос коммерческих предложений сделан.



Но подрядчики с опытом работы на мосту, выходить на конкурс не спешат. Они считают, что нужна оценка экспертов, так как не уверены, что мост подлежит ремонту. Управление ЖКХ ищет экспертную организацию, которая может дать такое заключение. Если мост будет признан требующим ремонта, в июле объявят тендер по выбору подрядчика для ремонта.



Река Айюва разделяет поселок Керки на 2 части. 43 человек постоянно живут за рекой, и для них единственный способ выбраться - железнодорожный мост в 2 км.