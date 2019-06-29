В Ковдоре решали, как помочь многодетным семьям

Мурманская область >> Общество >> 29.06.2019

Руководитель соццентра SOS Мурманск Т. Кулькова приняла участие в круглом столе по теме предоставления соцуслуг и поддержки в отдаленных поселках Мурманской области. Мероприятие инициировано Министерством соцразвития региона и проходило в Ковдоре.

В обсуждении приняли участие глава Ковдорского района, представители центров занятости, учреждений соцзащиты Ковдорского района, Пенсионного фонда, получатели мер соцподдержки.

Присутствующим рассказали о видах поддержки семей с детьми-инвалидами. Это оказание услуг детям на дому, проведение консультаций, досуговых мероприятий. В регионе реализуется проект "От равных прав к равным возможностям" на средства Фонда Президентских грантов. Проект реализуется на 3 территориях Мурманской области, и Ковдорском в том числе. В мероприятиях запланированы работы SOS мобильных бригад, обучение, мотивация людей к принятию в семью ребенка-инвалида, соцадаптация особенных детей, оказание соцуслуг. Участники обсуждения договорились о совместных усилиях в рамках реализации проекта.





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