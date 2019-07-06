В Кириллове пройдут соревнования на Кубок телеканала "Охотник и рыболов"

Вологодская область >> Общество >> 06.07.2019

На берегу Сиверского озера стартовали соревнования, которые проводятся на Вологодчине второй раз. В прошлом году на турнир приехали 3 тыс. гостей, 200 участников.

Всероссийские соревнования для рыбаков проводятся правительством Вологодской области. Местное Сиверское озеро славится налимом, лещом, щукой и окунем, поэтому турнир по рыбной ловле проводится по 3-м дисциплинам: поплавочная удочки, спиннинг с лодки, донная. Соревноваться могут взрослые и дети. В этом году дети-участники разделены по возрастным категориям.

Организаторы соревнований поддерживают сохранение природных богатств, поэтому пойманную рыбу отпускают.

Кроме соревнований рыбаков программа Кубка включает кулинарный турнир по приготовлению шулюма и ухи. Все смогут попробовать блюда и отдать свои голоса за понравившееся. Также для гостей подготовлены мастер-классы по охотничьей кулинарии, дрессировке хищных птиц, тест-драйв вездеходной и водной техники, концерт, викторина, розыгрыш призов телеканала "Охотник и рыболов", а закончится день дискотекой "Битва ди-джеев" на главной площади Кириллова.





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