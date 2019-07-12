"Ласточки" из Пскова в Петрозаводск будут летать быстрее

Расписание поездов "Ласточка" из Пскова в Петрозаводск и в обратном направлении с августа поменяется. В РЖД решили не только внести изменения в маршрут, но и обеспечить пассажиром более оперативное пребывание в конечный пункт.



Теперь скоростные поезда будут ехать через Порхов, Сольцы и Дно, а с 3 августа перестанут заезжать на станции Плюсса, Струги Красные и Луга. Это даст возможность сократить время в пути на 1,5 часа. В Карелию можно будет доехать за 11 часов 17 минут.



"Ласточки" из Пскова в Петрозаводск ходят ежедневно благодаря договоренности М. Ведерникова с руководством РЖД.



Скоростной поезд "Ласточка" №820 пользуется стабильным спросом у пассажиров, поэтому ходит ежедневно. Основную часть пути он проходит ночью. По сути, выигрыш в 1,5 часа для этого направления мало что решает, хотя если в конченый пункт он будет приходить до 9 часов утра, это решит многие проблемы для деловых людей, которые будут успевать прибыть на место к началу рабочего дня. Для остальных более раннее прибывание не принципиально.